Как выбрать надежный электрочайник: полезные советы ®

Если вы ищете электрочайник, который будет работать исправно долгое время, при выборе учтите основные характеристики этого прибора. Они могут отличаться не только по мощности, но также по материалам, функциям и другим параметрам.

Нагревательный элемент в электрочайнике

Главная составляющая электрического чайника — это нагревательный элемент. Он может быть нескольких видов:

открытый;

закрытый;

термопот.

Любой электрочайник в Алло можно выбрать по выгодной цене, однако предпочтительнее покупать устройство с закрытым ТЭНом. В таких моделях нагревательная спираль спрятана под металлическим диском. Благодаря этому спираль не соприкасается с жидкостью напрямую, а потому менее подвержена образованию накипи. При открытом нагревательном элементе спираль постоянно обрастает накипью, которая загрязняет воду.

Термопот — это нечто среднее между чайником и термосом. Он не только нагревает воду, но и поддерживает заданную температуру. В этих моделях тоже используется закрытый ТЭН.

Материал корпуса электрочайника

Наиболее популярные материалы — пластик, стекло и металл. Пластиковые модели самые дешевые, могут служить долго, хотя прочными их не назвать. Некачественный пластик издает неприятный запах при нагревании, а слишком тонкий корпус может расплавиться от высокой температуры.

Стекло является самым экологичным материалом для кухонной техники. Стеклянную колбу следует регулярно мыть, чтобы она не теряла первоначального вида и не загрязнялась. Металл — износостойкий и надежный материал, который вписывается в дизайн любой кухни.