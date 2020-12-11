Как выбрать надежный электрочайник: полезные советы ®

11 декабря 2020 г. 15:59
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Если вы ищете электрочайник, который будет работать исправно долгое время, при выборе учтите основные характеристики этого прибора. Они могут отличаться не только по мощности, но также по материалам, функциям и другим параметрам. 

Нагревательный элемент в электрочайнике

Главная составляющая электрического чайника — это нагревательный элемент. Он может быть нескольких видов:

  • открытый;

  • закрытый;

  • термопот.

Любой электрочайник в Алло можно выбрать по выгодной цене, однако предпочтительнее покупать устройство с закрытым ТЭНом. В таких моделях нагревательная спираль спрятана под металлическим диском. Благодаря этому спираль не соприкасается с жидкостью напрямую, а потому менее подвержена образованию накипи. При открытом нагревательном элементе спираль постоянно обрастает накипью, которая загрязняет воду.

Термопот — это нечто среднее между чайником и термосом. Он не только нагревает воду, но и поддерживает заданную температуру. В этих моделях тоже используется закрытый ТЭН.

Материал корпуса электрочайника 

Наиболее популярные материалы — пластик, стекло и металл. Пластиковые модели самые дешевые, могут служить долго, хотя прочными их не назвать. Некачественный пластик издает неприятный запах при нагревании, а слишком тонкий корпус может расплавиться от высокой температуры.

Стекло является самым экологичным материалом для кухонной техники. Стеклянную колбу следует регулярно мыть, чтобы она не теряла первоначального вида и не загрязнялась. Металл — износостойкий и надежный материал, который вписывается в дизайн любой кухни.

 

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