Как выбрать промышленные полы для торговых площадей?®

Большой уровень проходимости в торговых помещениях создает дополнительную нагрузку на напольное покрытие. Поэтому лучшее решение для крупных торговых центров – это качественные промышленные полы.

Уложенные по всем правилам и стандартам, они требуют минимальных затрат на обслуживание и ремонт. Современные технологии позволяют реализовать разные дизайны, выбрать расцветку, создать интересный визуальный эффект и удачно дополнить интерьер.

Какими должны быть полы промышленные?

Напольное покрытие в торговом помещении должно соответствовать ряду требований:

прочность;

устойчивость к механическим нагрузкам;

достаточный уровень шумопоглощения;

непроницаемость для жидкостей и воды;

привлекательный дизайн и легкость в обслуживании.

Промышленные полы в Киеве в торговых центрах не требуют особенного ухода и обслуживания, они являются долговечными и прочными, выдерживают огромный поток клиентов каждый день в течение многих лет.

Для выставочных залов и коммерческих центров отлично подходят промышленные полы с верхним полимерным покрытием. Для торгового объекта двумя ключевыми факторами выбора покрытия является уровень проходимости и эксплуатационной нагрузки:

при небольшом уровне проходимости (в пределах 500-1000 человек) можно использовать бетонный пол с усиленным верхним шаром или полимерным слоем. Усиленный верхний слой будет обеспечивать стойкость к невысоким нагрузкам и ударам, а также сделает пол износостойким и простым в уходе;

при большой проходимости (несколько тысяч человек) лучшим решением станет полимерный пол, который выдержит экстремальные эксплуатационные механические нагрузки (бетонные покрытия в таких условиях нужно будет регулярно ремонтировать, а гладкие наливные быстро утратят красивый эстетичный внешний вид).

Технология правильной укладки промышленного пола включает множество подготовительных и монтажных работ, включая корректный расчет нагрузки, подготовку основания, соблюдение технологии заливки. Справиться с этой задачей могут только профессионалы с большим опытом.

Где заказать обустройство промышленного пола в Украине?

Одним из лидеров украинского рынка строительной и промышленной спецхимии является компания «Stoffmark». Специалисты работают с соблюдением европейских стандартов качества монтажа. Доверяя им промышленные полы, цена на все виды работ будет оптимальной с учетом всех затрат на реализацию проекта.

Компания «Stoffmark» предлагает целый спектр экспертных услуг, которые по достоинству оценят все владельцы торговых и промышленных предприятий:

монтаж бетонного пола любого уровня сложности;

обустройство полимерных полов на основе полиуретановых или эпоксидных смол;

ремонтные работы.

Специалисты фирмы пристально отслеживают все инновации в отрасли, поэтому предлагают каждому заказчику индивидуальное решение его запроса. Если вам нужно обустроить промышленные полы в Киеве, обращайтесь к опытным мастерам. Они создадут индивидуальный проект с учетом эксплуатационных нагрузок и предложат несколько вариантов реализации, чтобы вы смогли выбрать наиболее подходящий.