Как выбрать смартфон Samsung: чек-лист от экспертов®

Выбор смартфона — самый настоящий квест с доскональным изучением производителей и линеек. Консультанты интернет-магазина Киевстар признаются: больше всего вопросов к бренду Самсунг.

Мы внимательно изучили ситуацию и выяснили, как зависят цены на смартфоны Samsung от букв и цифр в названии и по какому принципу нужно выбирать эти аппараты.

Правильно читайте цифры на моделях

Итак, как выглядит актуальный ассортимент смартфонов Самсунг? В 2019 году бренд отказался от части старых линеек и расширил ассортимент смартфонов. В итоге, летом 2020 года перед нами 4 серии:

Galaxy A — “народные” смартфоны. Линейка с хорошим дизайном и превосходной технической компоновкой, обеспечивающая максимум за потраченные на нее деньги. Чем больше цифра в названии модели — тем круче девайс.

Galaxy M — серия мощных и выносливых аппаратов на каждый день. Смартфоны отличаются серьезной автономностью, поскольку оснащаются не только энергоэффективными Super AMOLED матрицами, но и аккумуляторами высокой емкости в 5000-6000 мА*ч.

Galaxy S — бескомпромиссный и бессменный флагман бренда. Единственный реальный конкурент Apple, который развивается параллельно с американскими девайсами, не копируя их решения, а предлагая собственные разработки.

Galaxy Note — расширенная серия флагманов с увеличенной диагональю и максимально доступной производительностью на дату релиза. Note — смартфон делового человека, с помощью которого он ведет бизнес. Здесь предусмотрен удобный стилус, который служит не только для ввода текста, но и работает как пульт на презентациях.

Кроме серийных обозначений в названиях моделей Samsung встречаются приставки: s, e, Lite и Plus. С помощью подобных обозначений компания внедряет на рынок девайсы, выходящие за рамки конкретной линейки. Например, Galaxy S10 Lite - это упрощенная версия флагмана с очень доступной ценой. А Galaxy S10 Plus, наоборот, имеет увеличенный экран.

Выбор экрана: IPS или AMOLED

Samsung — крупнейший производитель AMOLED матриц. Естественно, компания устанавливает именно такие экраны на многие свои смартфоны. Если вы решили купить гаджет от Самсунг, придется решать — IPS или AMOLED. Плюс IPS — надежность и невысокая цена. AMOLED дает глубокий черный цвет и потребляет гораздо меньше энергии. Собственно, взвесив эти два критерия, и нужно сделать окончательный вывод.

Независимо от выбора, Киевстар рекомендует устанавливать на панель защитные стекла, которые уберегут ее при падении. Особенно, если учесть, что замена AMOLED матрицы больно бьет по карману.

Как видите, разобравшись в основных моделях от Самсунг, выбрать смартфон оказывается не так уж и сложно. Удачной покупки!