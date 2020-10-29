Как выбрать стабилизатор напряжения для холодильника? - Ремонт на Дому ®

К наиболее частым причинам выхода со строя холодильного оборудования, наряду с утечкой хладагента, относят поломки, вызванные нестабильностью электросети. Пониженное или повышенное напряжение, а также его резкие перепады стают причиной выхода со строя компрессора, управляющих модулей, а также других компонентов, использующих для работы электричество. Для защиты бытовых приборов используют различные устройства аварийного отключения, но наибольшую эффективность показал стабилизатор напряжения для холодильника, который “сглаживает” колебания в сети и таким образом предотвращает поломки.

Некоторые производители начинают встраивать в свои холодильники системы контроля напряжения (например, функция Volt Control компании Samsung) и для таких моделей стабилизатор можно не устанавливать.

Подбор лучшего стабилизатора напряжения для холодильника

Идеальные стабилизаторы, если и существуют, то их цена сопоставима со стоимостью холодильника, поэтому приходиться ограничиваться наиболее приемлемыми по характеристикам вариантами. Рассмотрим, насколько необходим стабилизатор для холодильника, какие типы оборудования существуют и какой из них наиболее подходит для работы совместно с холодильным оборудованием.

Почему стабилизатор напряжения нужен для холодильника, или достаточно сетевого фильтра

Поскольку капитальный ремонт сетей распределения электроэнергии выполняется очень редко, а нагрузка на них постоянно растет, обеспечить стабильность подаваемого напряжения поставщикам электричества становится все сложнее. Особенно в отдаленных регионах. И если в вашем жилище напряжение всегда остается неизменным (косвенно можно определить по яркости свечения ламп накаливания), то вам очень повезло - для подключения холодильника можно ограничиться сетевым фильтром. Но если яркость свечения лампочки постоянно меняется, а вечером она существенно снижается, нужно применять дополнительные меры. И лучший способ защитить оборудование - установить стабилизатор напряжения для холодильника. Конечно, более точно определить напряжение можно при помощи тестера или мультиметра, но не во всех такие приборы есть в хозяйстве.

Пониженное напряжение

Многие считают, что холодильник может выйти со строя только от повышенного напряжения, но это не так. Если сетевое напряжения существенно ниже нормы (по стандарту его значение должно быть 220 вольт с отклонениями не более 10 процентов в обе стороны), двигателю компрессора не достает мощности, чтобы запуститься. В некоторых моделях, при таких ситуациях, ток продолжает протекать по пусковой, а иногда и рабочей обмотках. Они перегреваются и, если не срабатывает тепловая защита, перегорают.

Некоторые производители обеспечивают запуск двигателя даже при низком напряжении, но чтобы обеспечить необходимую мощность компрессора, двигателю приходится работать в пиковом режиме, что тоже приводит к перегреву и срабатыванию тепловой защиты. Но если холодильник будет постоянно работать в таких условиях, тепловая защита может не сработать и оборудование выйдет со строя. Это одна из поломок, когда проверить компрессор холодильника очень сложно и без специалистов сервисцентра не обойтись. Самое неприятное - такие неисправности не относятся к гарантийным и ремонт придется выполнять за свои деньги.

Повышенное напряжение

При чрезмерном повышении напряжения мощность двигателя возрастает, что напрямую влияет на его ресурс. Помимо этого высокое напряжение в сети может привести к пробою межвитковой изоляции обмоток электродвигателя и повредить электронные компоненты. Необходимо учитывать, что инверторные двигатели, которые все чаще устанавливают на более продвинутые модели, еще более чувствительны к параметрам электросети.

Высоковольтные помехи

Еще одной неприятной угрозой для электроники холодильников, как и для любых других бытовых устройств, являются импульсные высоковольтные помехи в электросети. Их длительность составляет лишь несколько миллисекунд и судить об их наличии без специальных приборов невозможно. Однако часто и таких кратковременных импульсов достаточно для вывода со строя всей электронной начинки.

Причиной возникновения этих помех являются различные атмосферные явления, переключения на оборудовании у поставщиков электроэнергии, а также аварийные ситуации на линиях электропередач. Некоторые бытовые приборы имеют встроенные сетевые фильтры, но если вы не уверены в их наличии, лучше установить дополнительный наружный аксессуар. Но следует учитывать, что это действительно должен быть фильтр (с соответствующей электронной платой), а не обычный китайский удлинитель с громким названием. Однако, если вы планируете установить стабилизатор, фильтр не понадобиться.

Разновидности стабилизаторов напряжения и какой из них нужен для холодильника

Первым делом необходимо определиться с числом фаз линии электропередач, к которым будет подключаться стабилизатор. Обычно в быту используют однофазные модели. Выбирая лучший стабилизатор напряжения для холодильника следует учитывать, что эти приборы различаются не только по параметрам, но и по конструкции. Существуют электромеханические (сервоприводные), релейные и электронные (симисторные) типы стабилизаторов. Каждый тип имеет свои особенности, которые влияют на их характеристики.

1. Приборы электромеханического типа

Конструкционно эти стабилизаторы представляют собой автотрансформатор с токосъемной щеткой, которую вращает сервомотор. Количество подключаемых витков обмотки (положение щетки) определяется электронным контроллером в зависимости от выходного напряжения. Достоинством таких приборов считается высокая точность выходного напряжения (не менее 4 %), а к недостаткам относят недостаточное быстродействие (инерционность). Такой тип оборудования подойдет для случаев когда напряжение постоянно высокое или низкое. Если оно изменяется скачкообразно стабилизаторы этого типа не смогут гарантировать стабильное напряжение на выходе и быстро выйдут со строя (из-за постоянной работы сервопривода).

2. Стабилизатор релейного вида

Конструкционно стабилизаторы этого типа подобны предыдущим. Только вместо токосъемной щетки, группы витков подключают при помощи контактов реле. Модели этого типа обладают достаточно высоким быстродействием (время переключения составляет всего лишь около 0.5 секунд). К недостаткам можно отнести постоянные щелчки, которые сопровождают работу прибора при изменении напряжения. Такие стабилизаторы могут использоваться в местах, где напряжение может изменяться постоянно.

3. Системные модели приборов

В последние годы механические реле стали заменять на тиристоры (симисторы). Такие модели отличаются бесшумной работой и высоким быстродействием. Но наиболее высокой точностью регулировки и соответственно самой высокой стоимостью, характеризуются электронные бесступенчатые стабилизаторы. Они способны довольно длительное время работать в режиме пиковых напряжений и повышенной нагрузки и гарантировать допустимое напряжение в сети для холодильника в любых ситуациях.

Какой стабилизатор напряжения выбрать для холодильника?

Рассмотрим более подробно главные критерии выбора стабилизатора для холодильного оборудования.

Мощность

Чтобы определить какой стабилизатор напряжения выбрать для холодильника, необходимо знать какая мощность у холодильника и какие характеристики входного сетевого напряжения придется улучшать. Обычно потребляемая мощность холодильника указана на табличке сзади устройства или в руководстве пользователя. Также необходимо учесть, что в момент запуска электродвигатель потребляет мощность существенно выше номинального. В среднем считают, что пусковой ток холодильника в пять раз превышает обычное потребление в рабочем режиме. Помимо этого учитывают характер нагрузки и минимальный запас по мощности в 20%. Например, если мощность холодильника по паспорту составляет 0,2 кВт, то с учетом всех особенностей, выпрямитель напряжения (стабилизатор) должен иметь мощность не менее 1,2 кВт.

Рабочий диапазон

Этот параметр определяет какие напряжения на входе стабилизатора будут преобразованы в стандартные 220 Вольт. Существуют модели с диапазоном от 70 до 330 Вольт, но в наиболее распространенных моделях он составляет от 100 (120) Вольт до 260 (300) Вольт. От рабочего диапазона также зависит цена устройства, поэтому ориентироваться на максимальные показатели не стоит.

Быстродействие

Эта характеристика актуальна для тех случаев, когда напряжение в сети изменяется скачкообразно. Для таких ситуаций подойдут все модели кроме сервоприводных (электромеханических). Обычно скорость реакции должна быть в пределах 10-20 мс. Более быструю скорость реакции защита от перепадов напряжения для холодильника не требует.

Надежность и безопасность

Чтобы обеспечить эти параметры, необходимо обращать внимание не на самые дешевые китайские изделия, а на приборы, которые уже зарекомендовали себя на рынке и имеют много положительных отзывов. Помимо этого необходимо учитывать, что стабилизаторы нужно устанавливать в сухих местах, вдали от металлических коммуникаций и корпусов другой техники. Нельзя подключать к прибору дополнительную бытовую технику, если суммарная мощность превышает возможности стабилизатора. В таких случаях нужен не стабилизатор напряжения для холодильника в розетку, а более мощный прибор, который устанавливается на вводе в жилище и обеспечивает стабильное электропитание всем устройствам.