Ультрафиолетовая установка - это эффективный и безопасный способ обеззараживания воды в бассейне. Уф-излучение предотвращает распространение водорослей, плесневых грибков и вирусов.
Устройство излучает световые волны длиной от 100 до 400 нм, которые проходя сквозь толщу воды. Они приводят к распаду вредных хлораминов, а также разрушают патогенные микроорганизмы на молекулярном уровне.
Ультрафиолетовая лампа для бассейна обладает следующими преимуществами:
Процесс дезинфекции не требует от владельца бассейна физических усилий: достаточно включить оборудование и подождать пока вода очистится. Сразу после этого можно приступать к купанию.
Как выбрать ультрафиолетовую лампу для бассейна?
Обеззараживающее оборудование имеет различные технические характеристики и функции, поэтому перед покупкой рекомендуется обратить внимание на такие параметры:
Существуют установки, сочетающие несколько способов обеззараживания воды. Например, Emaux Nano Tech UV87 Ozon уничтожает микробы посредством UV-C-лучей и озонирования. Это позволяет предотвратить размножение патогенной флоры и эффективно разложить органические загрязнители на воду и углекислый газ. Устройство подойдет для ухода за бассейном до 90 м3, а также для небольших коммерческими СПА.
Для бассейнов до 75 м3 хорошим выбором станет УФ-установка Emaux Nano Tech UV75 Timer. UV-C-лучи с длиной волны 253,7 нм уничтожают 99,9% патогенов. Наличие таймера позволяет запланировать своевременную замену лампы.
Для обеззараживания морской воды требуется специальное оборудование, устойчивое к соли и коррозии. Для бассейнов объемом до 50 м3 подойдет установка Elecro Steriliser UV-C, не содержащая металлических элементов в проточной части.
В коммерческих бассейнах вода загрязняется быстрее. Существенно сократить использование химических дезинфектантов поможет более мощное и энергоэффективное оборудование. Например, AquaViva AVUF150T. Ее амальгамные лампы уничтожают более широкий спектр патогенов в бассейнах до 220 м3.
Настоящим технологическим прорывом является фотокаталитическая установка Elecro Quantum QP-130: оборудование обеззараживает воду лучше, чем озонирование, хлорирование и обычная обработка ультрафиолетом. В основе работы установки лежит фотокаталитическая реакция. Она мгновенно убивает вирусы и бактерии, а также нейтрализует скопившиеся в воде косметические средства.
Покупка ультрафиолетовой установки – легкий и безопасный способ обработки воды в коммерческом и частном бассейне. Однако, для эффективной работы любого оборудования важно регулярно проводить уборку, удаляя мусор из воды и налет с поверхностей бассейна. В противном случае частицы грязи будут препятствовать нормальному прохождению УФ-лучей.