Ультрафиолетовая установка - это эффективный и безопасный способ обеззараживания воды в бассейне. Уф-излучение предотвращает распространение водорослей, плесневых грибков и вирусов.

Принцип работы и преимущества УФ-ламп для бассейнов

Устройство излучает световые волны длиной от 100 до 400 нм, которые проходя сквозь толщу воды. Они приводят к распаду вредных хлораминов, а также разрушают патогенные микроорганизмы на молекулярном уровне.

Ультрафиолетовая лампа для бассейна обладает следующими преимуществами:

Химический состав воды, ее цвет и запах остается неизменным.

Нет вредных продуктов распада, как в случае с хлорированием.

Обработанная ультрафиолетом вода не представляет опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Эффективность обеззараживания не зависит от pH воды.

Процесс дезинфекции не требует от владельца бассейна физических усилий: достаточно включить оборудование и подождать пока вода очистится. Сразу после этого можно приступать к купанию.

Как выбрать ультрафиолетовую лампу для бассейна?

Обеззараживающее оборудование имеет различные технические характеристики и функции, поэтому перед покупкой рекомендуется обратить внимание на такие параметры:

Пропускная способность установки: чем выше показатель, тем больше воды за 1 час может пройти обработку.

Ресурс сменной лампы: лампу в УФ-установке следует периодически заменять на новую.

Наличие дополнительных функций: светодиодный дисплей, цифровой таймер срока жизни лампы и другие опции упростят использование оборудования.

Существуют установки, сочетающие несколько способов обеззараживания воды. Например, Emaux Nano Tech UV87 Ozon уничтожает микробы посредством UV-C-лучей и озонирования. Это позволяет предотвратить размножение патогенной флоры и эффективно разложить органические загрязнители на воду и углекислый газ. Устройство подойдет для ухода за бассейном до 90 м3, а также для небольших коммерческими СПА.

Для бассейнов до 75 м3 хорошим выбором станет УФ-установка Emaux Nano Tech UV75 Timer. UV-C-лучи с длиной волны 253,7 нм уничтожают 99,9% патогенов. Наличие таймера позволяет запланировать своевременную замену лампы.

Для обеззараживания морской воды требуется специальное оборудование, устойчивое к соли и коррозии. Для бассейнов объемом до 50 м3 подойдет установка Elecro Steriliser UV-C, не содержащая металлических элементов в проточной части.

В коммерческих бассейнах вода загрязняется быстрее. Существенно сократить использование химических дезинфектантов поможет более мощное и энергоэффективное оборудование. Например, AquaViva AVUF150T. Ее амальгамные лампы уничтожают более широкий спектр патогенов в бассейнах до 220 м3.

Настоящим технологическим прорывом является фотокаталитическая установка Elecro Quantum QP-130: оборудование обеззараживает воду лучше, чем озонирование, хлорирование и обычная обработка ультрафиолетом. В основе работы установки лежит фотокаталитическая реакция. Она мгновенно убивает вирусы и бактерии, а также нейтрализует скопившиеся в воде косметические средства.

Покупка ультрафиолетовой установки – легкий и безопасный способ обработки воды в коммерческом и частном бассейне. Однако, для эффективной работы любого оборудования важно регулярно проводить уборку, удаляя мусор из воды и налет с поверхностей бассейна. В противном случае частицы грязи будут препятствовать нормальному прохождению УФ-лучей.