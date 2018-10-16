Как выглядеть стильно этой осенью и с чем носить ботильоны?®

Ботильоны – универсальная обувь, которой уже давно присвоили статус вещи «must-have» многие заядлые модницы. Это элемент гардероба, который обязательно должен присутствовать в обувном шкафу каждой девушки. Очень трудно найти обувь, более женственную и стильную, чем ботильоны. Они прекрасно украшают женские ножки и придают осеннему образу индивидуальности.

Если вы решили, что один из ваших образов сезона осень 2018 должен быть дополнен шикарными кожаными ботильонами, предлагаем посетить интернет-магазин женской обуви Мариго и выбрать для себя ту самую заветную пару.

Вы будете удивлены разнообразием представленных стилей, цветов и материалов. В магазине Marigo есть модели из кожи и замши, все материалы приятной текстуры, что есть гарантией уюта и комфорта для ваших ног. Обувь также обладает высоким уровнем прочности. Для любителей дополнительных декоративных деталей, в магазине представлены модели с интересными шнурками, цепями, ремнями и пряжками, которые придают осенним образам уникальности.

Ботильоны на каблуке или на низком ходу – какие лучше купить в Marigo

Кожаные ботильоны давно покорили многих модниц, но не все женщины умеют правильно их носить, комбинируя с нужной одеждой. При выборе ботильонов важно учитывать фасон, расцветку, высоту каблука и наличие элементов декора. Игнорируя данные детали, есть вероятность получить не супермодный образ, а наоборот, - только подчеркнуть недостатки фигуры и выглядеть нелепо. Чтобы избежать этих ошибок, нужно учитывать основные правила для создания гармоничного лука:

изящная танкетка – в любой обуви такое основание достаточно удобное. Если купить ботильоны на танкетке, можно визуально стать более стройной и высокой. Сдержанные замшевые ботильоны на танкетке отлично выглядят в паре с кожаной короткой курткой или платьицем. А ботильоны на шнурках создадут яркий и сочный образ вместе с джинсами или классическим костюмом;

ботильоны на каблуке способны завершить любой образ. Больше всего подойдут дамам с фигурой, что напоминает песочные часы. Такие ботильоны сочетаются с леггинсами или джинсами;

ботильоны на низком каблуке абсолютно противопоказаны для офисного делового стиля. Максимально гармонично они смотрятся с рваными джинсами, длинными платьями, черными скинни;

ботильоны создают эффектный вид и с юбками различной длины. Бежевые ботильоны с юбкой миди – стиль, утонченность и французский шарм. Черные ботильоны и джинсы-скинни – очень выигрышный вариант, а если еще надеть рубашку, образ будет более завершенным. Ботильоны бежевого цвета с юбкой-карандаш – офисная элегантность.

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