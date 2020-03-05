Как заказать букет роз с доставкой®

Если вы хотите приятно удивить свою девушку, порадовать маму или поднять настроение коллеге, просто закажите букеты роз в магазине «Дицентра». Не сомневайтесь: это сработает! Живые цветы гораздо ценней бесконечной вереницы смайликов в вайбере или в мессенджере. Цветы – это живые эмоции, это забота, которую приятно подарить тому, кого любишь и чьим расположением дорожишь.

В Dicentra внимательно отслеживают тренды и регулярно расширяют ассортимент композиций. Кроме роскошных монобукетов, оформленных по классическим канонам, в каталоге салона есть и необычные букеты. Например, очаровательные миксы с эустомой, эффектные сочетания с тюльпанами и зеленью, яркие композиции с астрами и ирисами и т.д. Дополнить красивый цветочный презент можно самыми популярными брендовыми сладостями.

Заказать цветы в офис или на дом

Купить цветы во флористическом салоне "Дицентра" можно несколькими способами:

на сайте

Выбрали в каталоге понравившийся букет роз? Добавляете его в "Корзину", заполняте необходимые данные - и в течение 2 часов заказ будет готов.

по телефону

Крайне ограничены во времени? Воспользуйтесь формой быстрого заказа: просто укажите свой номер. Менеджер компании оперативно перезвонит вам для уточнения деталей оформления заявки.

в онлайн-чате

Нет возможности говорить по телефону? Свяжитесь консультантом в чате, опишите ваш запрос в "окошке" online-связи. Оператор обработает ваш вопрос, и в течение нескольких секунд вы сможете оформить заказ.

Цена доставки

Если вы забираете цветы из шоу-рума Dicentra самостоятельно, оплачиваете только стоимость букета. Если понадобятся услуги курьера, с 8:00 до 22:00 цена доставки букета стоимостью до 500 грн. обойдется вам в 70 гривен. Если вы заказывается роскошную композицию из ценовой категории свыше 500 грн., курьерская служба привезет ваш презент бесплатно.

Большой интернет-магазин цветов «Дицентра» всегда рядом!

Пусть шумный город мчится без оглядки по своему суетливому маршруту, не зная сна и отдыха. Вы способны на большее, чем он, потому что можете остановить прекрасное мгновение и сделать счастливым дорогого вам человека.

Этот бурлящий и вечно спешащий мегаполис, преобразится, потому что в нем есть Вы и Она. И прекрасные нежные розы, которые как красивое послание о чем-то очень личном.

Просто закажите букет. Даже без повода. По велению сердца. И вы будете знать, что Она непременно будет улыбаться, наслаждаясь чарующим ароматом самых красивых цветов. Ее любимых!