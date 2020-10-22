Как заполнять бюллетени на местных выборах: фотоинструкция Минюста

25 октября в Украине пройдут выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

На сайте Минюста опубликована инфографика, которая разъясняет, как правильно заполнять обновленные бюллетени.

"В день голосования, придя на избирательный участок, мы получим обновленные бюллетени. Но пугаться не стоит - сверху на них будут написаны подсказки, как правильно их заполнять", - говорится в сообщении ведомства.

Новые бюллетени будут для голосования за кандидатов в депутаты областного, районного, городского, сельского или поселкового совета.

Слева бюллетень будет содержать название партии, посередине - два квадратика для голосования, а справа - список фамилий с 5-12 кандидатами от этой партии.

В первом квадратике избирателю должен будет поставить отметку напротив партии, которую поддерживает.

Во втором квадратике необходимо вписать номер кандидата, которого выбираете, от этой политической силы.

Согласно исследованию социологов, на выборы 25 октября планируют прийти не менее половины избирателей.