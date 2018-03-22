Как защититься от хакеров

В НТУ ХПИ состоялась первая образовательная викторина по кибербезопасности для школьников. Решение проблем киберзащиты сейчас актуально во многих сферах, в частности в энергетике.

Дарья Ламанова любит программирование, но еще не определилась с будущей профессией, именно поэтому девушка с удовольствием посетила квест по кибербезопасности в харьковском политехническом университете. Говорит, что подобные мероприятия помогут ей сориентироваться.

Дарья Ламанова, школьница:

У нас информатика от школы проходит как раз проходит в этом корпусе, вот политехнический институт и у нас есть программирование. В о щем-то нас этому учат, даже в рамках щкольной программы, нам очень повезло.- Это интересно? - Да, достаточно.

Квест стал первой образовательной викториной по кибербезопасности для харьковских школьников. Организаторы пытались привлечь внимание молодежи к направлению знаний киберзащиты и представить новое направление обучения в НТУ ХПИ, связанное с этой сферой.

Сергей Семенов, зав. кафедры вычислительной техники и программирования НТУ ХПИ:

Такой викторины у нас на кафедре не было. И, на сколько я знаю, в университете тоже не было. И в городе, возможно, тоже не было. – Это вызвано необходимостью привлечь внимание, и детей в том числе, к проблемам кибербезопасности.

Есть много сфер, где крайне актуальна проблема киберзащиты. В частности в энергетике. Кстати, первая зарегистрированная успешная кибератака на энергетическую систему с выводом ее из строя произошла именно против Украины. Она была местью за отключения оккупированного Крыма от питания электроэнергией с континентальной Украины. В декабре 2015 года российским хакерам удалось успешно атаковать компьютерные системы управления трех энергоснабжающих компаний Украины. Тогда почти 230 тысяч домов и предприятий 6 часов оставались без электроэнергии. После чего кибератаки, правда меньших масштабов, на энергетические компании Украины повторялись неоднократно.

Владимир Скичко, нач. упр. инф. политики АК "Харьковоблэнерго":

Сегодня энергетика управляется не вручную, а с помощью компьютерных программ, компьютерной техники. Поэтому любое вмешательство может самым негативным образом сказаться как на обеспечении Харькова, так и всей Харьковской области. Поэтому мы этому вопросу уделяем повышенное внимание и используем все методы для защиты от потенциальной угрозы.

Что касается образовательной викторины по кибербезопасности в НТУ ХПИ, в мероприятии приняли участие 26 школьников .Участники разделились на шесть команд и выполняли задачи по криптографии, стеганографии и компьютерной логике. По результатам трех туров победила команда из харьковской гимназии № 45.