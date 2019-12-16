Какая погода ожидает харьковчан на новогодние праздники - прогноз синоптиков

Дождь, туман и плюсовая температура вместо зимней сказки. Такая нетипичная погода для третьей недели декабря вносит свои коррективы в планы горожан.

Кай, студент

Всё замечательно, но снега не хватает, конечно же, да. Думал сходить на каток, но, к сожалению, дождь сейчас идет, не судьба, видимо, может быть, вечером получится. Новый год должен быть со снегом

Виктория, студентка

Ну, у меня всегда Новый год ассоциируется со снегом ... а по такой погоде я не ощущаю новогоднего настроения.

Поэтому новогоднее настроение приходится создавать собственными силами - покупать подарки близким и украшать елку, рассказывает Елена. Однако без главного зимнего атрибута - это сложно.

Елена, харьковчанка

Ребенок ждет не дождется, чтоб покататься и на горке, и на ледянке, и планировали подарить тюбинг, но... Очень хотелось бы снега. Ну, сами себя делаем настроение

Такая погода - это действительно существенное отклонение от нормы, говорят синоптики.

В частности, в воскресенье 15 декабря, максимальная температура по области достигла плюс семи градусов тепла. Тогда как среднемесячная температура в декабре должна быть минус три.

Теплее было лишь в 2017 году, тогда как в прошлом году в Харьков настоящая зима пришла еще в ноябре.

Между тем новогодние прогнозы, говорят синоптики, несколько изменились.

Евгения Ляшенко, зав. сектором метеорологических прогнозов

На сегодняшний день начали перечитывать, прогнозы в прогностическом центре, ну и вроде как появилась надежда – перед самым новым годом, то есть 28-го, 29-го должна температура пойти на минус. Будет ли снег вот здесь вопрос...

Однако вплоть до 28 декабря погода будет больше похожа на осеннюю. Уже завтра 17 декабря в Харькове и области без осадков, местами возможен туман. Температура воздуха днем 2-7 градусов тепла, ночью от 2-х мороза до 3-х тепла.

В среду также сухо и ясно. Днем до 8-ми градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до минус одного.

Похожая погода продержится и 19 декабря в четверг. Только в пятницу харьковчан сможет порадовать солнышко. Днем 2-7 градусов тепла, ночью от минус 2-х мороза до 3-х с отметкой плюс