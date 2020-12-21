Какие дороги отремонтируют в Харьковской области в 2021-м году?

В 2020-м году на ремонт дорог в Харьковской области потратили более 3 миллиардов гривен, говорят в облавтодоре. Увеличение финансирования и штата дорожных работников позволило восстановить больше, чем 268 километров покрытия. Приоритетом, отмечают в Службе автомобильных дорог, было завершение долгостроев. Речь идет о 3 объектах: Мерефа-Лозовая-Павлоград, Чугуев-Меловое и участок на донецком направлении трассы Киев-Харьков-Довжанский. Две первые дороги отремонтированы полностью, отчитываются дорожники. На донецком направлении осталось завершить участок на въезде в город Харьков и участок в городе Чугуев. Проводился не только капитальный, но и текущий ремонт, отмечают специалисты. Теми дорогами, где ямочный ремонт, по оценкам дорожников будет неэффективным, обещают заняться в следующем году.

Андрей Алексеев, начальник САД в Харьковской области:

Є, звичайно, такі напрямки, які вже ямковому ремонту не підлягають, і проводити на них роботи - це просто "гроші на вітер", тому ми їх, в першу чергу, плануємо, як аварійні напрямки на наступний рік. Харків-Вовчанськ, вже окремі ділянки, вони не підлягають ямковому ремонту, не дає ефекту ніякого. І та сама Кільцева дорога, ми про неї згадали, ямковий ремонт зробимо, але з тією інтенсивністю - вже його немає.

Из-за большой интенсивности движения не только легковых, но и грузовых авто, Окружная в неудовлетворительном состоянии, подчеркивают в облавтодоре, поэтому там будут проводить масштабные работы по восстановлению в 2021-м. В течение года ее планируют отремонтировать полностью. Работы дорожники начнут на участке от въезда в Харьков со стороны Салтовки до въезда со стороны Алексеевки, там автотрафик, говорят дорожники, самый большой. Работы запланированы на направлениях Харьков-Золочев, Золочев-Максимовка и на трассе Р-79. Это самая длинная дорога области. По старому районированию она соединяет 9 районов, в частности, Красноград, Лозовую, Изюм и Боровую.

Андрей Алексеев, начальник САД в Харьковской области:

Для логістики області вона дуже важлива, тому що для того, щоб комфортно і безпечно дістатися із Краснограда в Ізюм, користувачам треба їхати в Харків. А потім із Харкова їхати в Ізюм. Автомобільна дорога Р-79 Сахновщина-Ізюм-КПП Пески не є проїзною на разі.

В следующем году на Харьковщине должна заработать дорожная лаборатория и аналитический-мониторинговый центр, отмечают в Службе автомобильных дорог, чтобы отслеживать общую ситуацию на дорогах региона в режиме онлайн. Это касается и расчистки дорог во время непогоды, и состояния дорожного покрытия, и вероятных пробок.