Какие подгузники лучше всего подходят вашему ребенку?®

В среднем младенцу требуется более 2 900 подгузников в год. Они освобождают мам от ежедневных стирок и беспокойства на прогулках, могут быть гипоаллергенными, а их замена занимает всего одну минуту. Вместе с тем одноразовая продукция вредна для окружающей среды. Но действительно ли многоразовые памперсы — это то, что вам необходимо?

Важность удовлетворения потребности в подгузниках во всем мире

Разница между количеством товаров, необходимых ребенку, и количеством, которое может позволить себе семья — это проблема не только для родителей младенцев. С ней сталкиваются пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

Для бедных семей подобное нижнее белье — это излишество. По статистике более 700 миллионов человек в мире живут менее чем на 1,90 долларов в день. Средняя стоимость одноразового изделия для новорожденного составляет около 26 центов, а большинству малышей нужно шесть памперсов ежедневно.

При таких ценах траты на гигиенические средства составляют не менее 82% суточного дохода семей, живущих в крайней нищете. Отцам и матерям приходится выбирать между комфортом и основными потребностями, такими как еда, кров, вода.

Минусы одноразовых памперсов

Товары чрезвычайно популярны, но крайне непрактичны — они обходятся родителям в 750 долларов за год на одного ребенка. Тканевые изделия будут стоить почти в три раза дешевле при той же частоте использования.

Влаговпитывающее одноразовое белье дорогое, затягивает процесс освоения горшка, а еще загрязняет природу:

не подлежит переработке на свалках;

содержит, а затем выбрасывает в окружающую среду вредные химические вещества;

становится проблемой для санитарии, поскольку во многих странах, в том числе в Украине, нет места для их правильной утилизации.

В некоторых случаях использование продукции оправдано, но ее недостатки толкают на поиск альтернативных вариантов.

Многоразовые подгузники: за и против

Трикотажные модели дают множество преимуществ, но увеличивают затраты времени на стирку, счета на электроэнергию и воду. Было бы невежеством сказать, что они делают вашу жизнь на 100% лучше, даже если приносят пользу планете.

Не обязательно отказываться от привычного образа жизни, если вы не готовы к жертвам. Однако заказывая очередную упаковку памперсов, попробуйте подобрать малышу пару многоразовых трусиков. Возможно, тестирование пройдет удачно и у вас появится новый способ экономии, заботы об экологии.

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