Какие средства самообороны наиболее популярны в наши дни?®

03 апреля 2020 г. 18:21
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Одним из фундаментальных принципов нормальной полноценной жизни является безопасность. Однако внешний мир содержит довольно много объективных факторов, которые могут эту безопасность пошатнуть или нарушить. Защититься от агрессии недоброжелательно настроенных людей и животных позволяют средства личной самообороны, ассортимент которых довольно широк и разнообразен. Но абсолютными лидерами популярности среди них являются газовые баллончики.

Особенности и преимущества газовых баллончиков

Для обеспечения собственной безопасности на улицах, особенно в неблагополучных районах, не обязательно приобретать травматическое оружие и лицензию на его использование. Можно сэкономить массу времени, сил и финансов, просто приобретя перцовый баллончик, который подарит внутреннее спокойствие даже в самой социально агрессивной среде. Такие средства персональной защиты и самообороны получили большую популярность не случайно. Этому поспособствовало, прежде всего, удобство: например, газовый баллончик ko fog имеет объём всего 50 мл и весьма компактен, поэтому его легко можно носить даже в небольшой женской сумочке и компактном мужском портмоне. Не говоря уже о том, что газовые баллончики запросто помещаются в карман, а специальные «предохранители» эффективно препятствуют неконтролируемому распылению жидкости.

Разновидности газовых баллончиков для самообороны

Многие носят с собой газовый баллончик постоянно, не зависимо от времени суток и места нахождения. Компактные и лёгкие, они не доставляют ни малейшего дискомфорта и отлично соседствуют с любыми другими вещами в сумке или кармане. Существует достаточно много разновидностей газовых баллончиков, которые различаются по виду действующего вещества, объёму, производителю, времени использования, срокам годности, дальности поражения. В зависимости от этих характеристик может варьироваться и цена, поэтому выбор нужно делать обдуманно и обоснованно, чтобы не пришлось переплачивать за те характеристики, в которых может не быть объективной потребности. Самые популярные модели газовых баллончиков рассчитаны на 5-6 секунд непрерывного использования и имеют дальность поражения порядка 4-5 метров. Такие средства самообороны лишь временно нейтрализуют противника, не нанося угрозы для его жизни и здоровья. Газовые баллончики демонстрируют высокую эффективность не для защиты от маргинальных представителей социума, но и от бродячих собак и других агрессивных животных, представляющих опасность.

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