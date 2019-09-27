 

Какие задания не встречаются в украинских вузах®

27 сентября 2019 г. 18:06
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Когда возникает необходимость подготовиться для поступления в англоязычное учебное заведение, далеко не все студенты осознают что привычные им задания не встречаются в украинских вузах. Это происходит из-за иной системы обучения, оценивания выполненных работ и необходимости понимания специфических задач. Такой подход позволяет вузу анализировать способности студента и корректировать обучение, если это необходимо. 

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Главное - четко понять инструкции

Новые задания почти не вызовут вопросов у рядового украинского студента. Куда более сложной задачей будет четкое понимание всех тонкостей структуры работы и требований, которые западные вузы предъявляют к каждому типу. Разобраться во всём этом самостоятельно и без должного опыта не удается почти никому. Это относится в равной мере к каждому, кто первый раз сталкивается с написанием reflective, argumentative, cause-and-effect, descriptive, persuasive эссе или необходимостью понять сложный research team project. 

Если не уверен - обратись к профессионалам 

Во-первых, нужно четко понимать каждый тип задания до того, как пишется черновик или собирается важная информация. Некоторые учебные заведения попросят сделать анализ новостной статьи или даже записать короткий сюжет о событиях в городе. Также, многие западные университеты требуют участия в электронных дебатах и высказывания своей точки зрения о материалах, которые обсуждались во время лекции. Подобные задачи необходимо выполнять в особом формате. 

Практика показывает, что даже  опытные американские студенты рано или поздно обращаются к специалистам, которые помогают избежать ошибок которые влияют на финальный балл. Узнать о подобной услуге и различных видах нетипичных для украинских вузов заданий можно посетив Edubirdie. Вам будет предоставлена профессиональная с построением descriptive, reflective, statement of purpose, research project или case study задания. Более того, работа будет выполнена в срок, без плагиата и с гарантией того, что все сделано в соответствии с требованиями. 

 

 

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