Каким будет 2021-й? Астрологи раскрывают секреты следующего года

В декабре несколько планет, которые отвечают за социальную сферу жизни людей, вышли на одну ось. Астрологи говорят, что это очень важное астрологическое событие. Ведь эти планеты, так сказать, задали тенденции для общества на ближайшие двадцать лет. Поэтому главными темами 2021-го станут изменения и адаптация к новой жизни.

Кристина Василянская, астролог

Этот переход будет несколько сложноват, но он будет стоить того, потому что этот переход нам открывает будущее в новые технологии, какие-то новые открытия, откроются совершенно новые возможности. Очень большую роль будет играть диджитализация.

Меньше усилий для достижения успеха смогут прилагать воздушные и земные знаки Зодиака. А вот остальным надо закатить рукава и быть готовыми бороться за то, чего хотят. Если человек будет легко воспринимать изменения и меняться вместе с миром, подстраиваться к новым реалиям, то она довольно быстро сможет достичь успеха в разных сферах жизни, ведь изменения будут буквально сыпаться на человека – об этом говорят и нумерологи.

Ирина Бронникова, нумеролог

И чем дальше будут приходить изменения, то есть от более дальнего круга, тем легче будет изменения принять. Их нужно принять, потому что высшие силы - они изменяют ту сферу в жизни каждого из нас, которая требует изменения. Если великое чудо случится так, что у вас не будет изменений, то аллилуйя - вы живете правильно, господа!

Астрологи советуют новогоднюю елку украшать серыми и белыми шарами, на стол не готовить мяса, а особенно – телятину.

Также желательно не одеваться в праздничную ночь в красный наряд.

В этом году производители одежды тоже учли это в новых коллекциях. Они почти лишены ярких, кислотных цветов, зато использовали приглушенные лиловые, серые и пудровые тона.

Марионела Севидова, директор магазина

Кто остерегается, то, возможно, в этом году как-то повременить с красным. Но есть такие цветотипы, кому идёт, любит и это их любимый оттенок и самое главное, наверное, огромное значение имеет то, как женщина ощущает себя в этом оттенке и комфортно ли ей.

Сами харьковчане ждут от Нового года больше всего - здоровья и стабильности. Люди говорят: этот год стал для них настоящим испытанием.

Людмила, харьковчанка

Чтобы не было «ковида»!

Оксана, харьковчанка

Чтобы закончилась эта болезнь, и чтобы мы все жили и работали, рожали детей в этом городе и никуда не уезжали из этой страны, а наоборот, чтобы все возвращались сюда и процветали.

Счастливым он будет для людей, легких на подъем, которые имеют амбиции и яркие планы на будущее.

А нынешняя пандемия «ковида» – пойдет на спад. По крайней мере, в Украине, обещают астрологи.