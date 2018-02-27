В Калифорнии разрешили автомобили без водителей

27 февраля 2018 г. 15:30
Источник: Интерфакс-Украина
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Власти Калифорнии приняли новые правила, разрешающие компаниям испытывать и использовать на дорогах штата автомобили, в которых нет водителей.

Как сообщает Financial Times, ранее самоуправляемые автомобили могли ездить только с человеком за рулем, который мог бы брать управление на себя в экстренной ситуации.

Впрочем, на первом этапе полностью от участия человека избавиться не удастся - за машиной должен будет следить удаленный оператор.

Однако теперь компании смогут вывести на дороги автомобили с более футуристичным дизайном, без руля, педалей и других атрибутов для водителей.

Для того, чтобы получить разрешение властей, производителям автомобилей с автопилотом нужно будет доказать соблюдение всех стандартов безопасности.

Кроме того, им необходимо предоставить план действий на случай остановки машин без водителей сотрудниками полиции.

Правила разрабатывались более трех лет и с нетерпением ожидались крупнейшими компаниями со штаб-квартирами в Кремниевой долине.

В настоящее время на калифорнийских дорогах самоуправляемые автомобили испытывают около 50 компаний, включая Alphabet, Uber, Apple, GM, Ford и Toyota.

 

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