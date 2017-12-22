Камера полицейского сняла, как понятой на обыске украл 20 тысяч

22 декабря 2017 г. 17:35
Источник: Корреспондент.net
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Утром он - понятой, а вечером - за решеткой.

Видеосъемка во время обыска в Киеве зафиксировала, как понятой крадет 20 тысяч гривен во время обыска. Об этом рассказал первый заместитель начальника полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Интересный случай произошел вчера. Во время проведения одного из более 80 обысков в Киеве был приглашен понятым местный житель. Он "не растерялся": во время обыска в квартире похитил 20 тысяч гривен", - рассказал он.

По словам Аброськина, когда обыскиваемый заявил о пропаже денег, полиция пересмотрела видеосъемку обыска и задержала вора.

"Итог - еще утром он был понятым, а вечером был уже за решеткой в следственном изоляторе", - пишет Аброськин.

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