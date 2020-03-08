Канада предоставит Украине $1,5 млн на реформу Нацполиции

08 марта 2020 г. 12:45
Источник: Левый берег
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Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в ходе своего визита в Украину пообещал, что его страна перечислит Киеву более 2 млн канадских долларов (около 1,5 млн долларов) на реформу Национальной полиции. 

Об этом сообщается на сайте правительства Канады в субботу, 7 марта.

"Министр сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал Национальной полиции Украины", - говорится в заявлении канадского МИД.

В пресс-релизе также указано, что в ходе своего визита в Киев Шампань обсудил с руководством страны "работу, которую Канада проделывает, чтобы помочь отстоять суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии России".

Кроме Украины, в ходе своей поездки по Восточной Европе Франсуа-Филипп Шампань посетил также Польшу и Латвию, где он встретился с канадскими военными, дислоцированными там в составе "Боевой группы НАТО на передних рубежах" (Forward Presence Battle Group).

4 марта новый глава МИД Канады посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. 

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, а также расследование авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Речь шла о компенсации родственникам погибших, полном расследовании трагедии и изучении "черных ящиков". 

Зеленский во время встречи отметил, что в Украины с Канадой "особые отношения".

Напомним, Шампань стал министром иностранных дел Канады вместо Христи Фрилянд в конце 2019 года. Член правящей либеральной партии, Шампань с 2015 года был членом канадского парламента от одного из округов в Квебеке.

В 2017-2018 годах возглавлял министерство международной торговли, а до прихода в МИД руководил министерством инфраструктуры и общин.

 

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