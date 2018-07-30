Кандидат на должность следователя ГБР в декларации "вспомнил" о биткоинах, - ХАЦ

30 июля 2018 г. 12:54
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Кандидат на должность следователя Государственного бюро расследований Дмитрий Гусев задекларировал 40 биткоинов.

Об этом стало известно из его электронной декларации, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

В декларации Гусев указал только квартиру площадью 46 кв.м. в Харькове и то, что занял третьим лицам 15 тысяч долларов и 40 биткоинов, которые якобы приобрел в 2013 году.

Также из декларации следует, что никаких доходов в 2017 году он не имел.

В ХАЦ обратили внимание, что год назад, когда Гусев подавал декларацию как кандидат на должность инспектора патрульной полиции, то никаких биткоинов там не было указано, впрочем, как и доходов.

По курсу на сегодня стоимость 40 биткоинов составляет почти 8.7 миллионов гривен.

 

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