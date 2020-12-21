Каникулы два месяца: как будут учиться студенты вовремя локдауна

Через ковид-19 студенты Харьковского политехнического университета пойдут на карантин до марта. Учитывая общенациональный локдаун, который приближается – такое решение приняли в ХПИ. С сентября во всех высших учебных учреждениях обучались по смешанной форме: дистанционная и очная. В ХПИ рассказывают, что до конца этого года продолжиться смешанная форма, а вот уже после нового года введут дистанционку.

Елена Розова, прес-сектерь ХПИ:

Є такий варіант, що сесія буде проходити в дистанційному форматі. Ми дивимось на постанову Кабміну, яка вводить карантинні обмеження. І у зв’язку з цим до 8 січня канікули у наших студентів і після 8 січня ми будемо дивитися, яка буде обстановка в Україні, можливо, ці дати будуть змінюватися.

Всего на дистанционное обучение уйдет около 14 000 студентов и преподавателей. В вузе ежедневно мониторили обстановку с больными ковид: как, правило, за сутки вирусом заболевали 30 человек.

Даниил, студент:

Отношусь скорее негативно, потому что мне нравится ходить в университет и намного лучше осваиваться именно здесь. Дистанционное обучение не люблю.

В Харьковской областной государственной администрации сообщили, что на период жесткого карантина, до 8 января высшие учебные заведения в Харькове будут находиться на каникулах, а до 24 января будут дистанционно составлять сессию.

Впрочем, университеты могут внутренне распоряжаться, какую форму обучения будут выбирать и в дальнейшем. В последнее время в Харьковской области количество больных на ковид уменьшилось. Если верить официальной статистике, то за последние сутки этим недугом в регионе заболело 101 человек и семь человек умерли. Ведь так, более 14 тысяч человек сегодня лечится от коронавируса. А более 50 тыс выздоровели.