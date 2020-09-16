Капитальный ремонт, изоляционный бокс и проектор. В Национальном фармацевтическом университете появилась новая современная аудитория

Новый ремонт, экран для проекции и изоляционный бокс. Это современная аудитория кафедры "Технологии фармацевтических препаратов" в Национальном фармацевтическом университете. За ее обновление взялась фармацевтическая компания "Фармак".

Владимир Костюк, исполнительный директор "Фармак"

Дуже важливо, якими принципами компанія керується, коли приймає в свої лави співробітників. Кожен співробітник перше - має бути професіоналом своєї справи, але дуже часто цього мало. Крім того, що ти гарний спеціаліст, гарний професіонал, ти ще маєш переживати за те, що ти робиш, за те скільки зусиль ти вкладаєш в роботу

В течение многих лет "Фармак" - постоянный партнер Национального фармацевтического университета.

Алла Котвицкая, ректор НФаУ

Наші студенти можуть в повному обсязі розраховувати на вакансії фармацевтичної компанії "Фармак", але переконана в тому, що саме "Фармак" - це той рівень сучасний, який і має відповідати фармацевтичній країні Україна

Всего по этой специальности в университете обучается около полутысячи студентов.