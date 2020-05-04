Карантин до 22 мая. Когда откроют магазины и салоны красоты?

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с послаблениями, которые начнут действовать уже с 11 мая. Вопрос правительство рассматривало сегодня, чтобы бизнес имел неделю, чтобы подготовить все необходимое для безопасной работы во время пандемии.

Открывать будут скверы, парки, парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, позволят работать летним площадкам кафе и ресторанов, которые также будут работать и на вынос, а также откроют стоматологические кабинеты, начнут работать адвокаты и аудиторы. В ТРЦ будет разрешено торговать непродовольственными товарами, откроются музеи и библиотеки, а также сервисы бытовой техники. Но все это - лишь при условии соблюдения санитарных норм.

Кроме того, уже с 5-го мая в стране начнут проводить плановые операции и госпитализации, впрочем, исключительно после проведения ПЦР-тестирования.

Владимир Зеленский, Президент Украины

У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись, і обов'язково настане етап, коли бажані парки, кафе, кінотеатри та метро запрацюють. Але як швидко це станеться, залежить тільки від вас.

Если говорить об открытии метро, ​​то в Офисе Президента сообщили, что разные виды транспорта будут запускать постепенно, а вот подземка заработает в последнюю очередь. Потому как именно там, по мнению правительства, будет трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

Впрочем, в харьковской мэрии говорят: к запуску метрополитена готовы хоть сейчас.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Ми, метро харківське, знаходиться в такому стані, що тільки скажуть, що карантин закінчився, метро може їхати. 40 минут - і воно поїде.

И, в то время как карантин только планируют смягчать, харьковчане, устав сидеть на самоизоляции и носить маски, все чаще выходят на улицу. Теплая погода способствует.

Так, например, на первых майских выходных, говорит Ирина, в парках города была куча народа, а маски если и были, то у большинства горожан только на шее.

Ирина

Люди, как обычно, ничего не боятся, гуляют, некоторые даже маски не одевают. Поэтому, да, я не скажу, что видно, что прям карантин. Ну, то, что у некоторых маски висят, - да. Это единственное, что.

Раиса

Перукарня, да. Потом вот обуться, одеться, ремонты обуви, всё вот это. Мы ж сидим уже 2 месяца без ничего. Уже и так крыша едет вообще. Ну, как это - без денег. Тяжело, очень тяжело. Желательно, чтобы хоть немножечко стали открывать всё.

Марина

Много людей без масок, много людей в магазинах, в парках, везде. По-моему, метро самое главное, потому что такой огромный город и дальние районы оказались в тяжелом положении.

Татьяна

- Чи бачите людей у масках? - Сейчас стало поменьше, раньше было больше. Ну, у нас вообще народ такой, все до лампочки.

Патрульные полицейские напоминают, что масочный режим еще никто не отменял, и ношение маски, прежде всего в общественных местах, является обязательным. Категорический отказ и игнорирование просьбы надеть маску от полицейского может закончиться составлением админпротокола с последующим штрафом.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Носіння масок є обов'язковим у громадських місцях. Тобто ті місця, які підпадають під визначення громадських місць, - безпосередньо якраз там і необхідно носити маску. Це можуть бути магазини, супермаркети, аптеки, парки, сквери.

На Харьковщине же за последние сутки Covid-19 заболело еще 11 человек. Всего заболел уже 361 человек, из них 37 выздоровели и 9 человек умерли. В больницах сейчас находятся 144 человека, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, трое на кислородной поддержке. Еще 171 пациент на самоизоляции под наблюдением врачей.