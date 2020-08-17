Карантин из-за COVID-19 может привести к эпидемии ожирения

Датские ученые заявили о том, что карантинные ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, могут привести к новой эпидемии – ожирения. По их словам, стресс, беспокойство об экономическом благополучии, ограничение движения и социальное дистанциирование повлекут за собой рост количества людей с избыточной массой тела, сообщает EurekAlert!.

Ученые отмечают, что стратегии по сдерживанию распространения коронавируса должны не только защищать людей от заражения, но и поддерживать их метаболическое здоровье.

«Мы обеспокоены тем, что те, кто формирует политику, не в полной мере понимают, как стратегии, такие, как карантин и закрытие бизнеса, могут способствовать росту ожирения – хронического заболевания с серьезными последствиями для здоровья, но с небольшим количеством вариантов лечения», - заявил один из исследователей Кристофер Клемменсен.

Ученые отмечают, что люди с ограниченными финансовыми возможностями зачастую едят сильно переработанную и высококалорийную еду. Предыдущие исследования показали, что такие продукты стимулируют аппетит, поэтому в конечном итоге люди съедают больше, чем нужно.

Кроме того, социальное дистанциирование повышает тревожность и понижает способность к социальному взаимодействию. В таких условиях люди начинают чувствовать себя одинокими, а в сочетании с изоляцией дома, это может привести к расстройствам пищевого поведения и перееданию. Эти факторы также сочетаются с низким уровнем физической активности, поскольку люди все больше работают из дому и практически не выходят на улицу.

Исследователи также отмечают, что в обществе еще не до конца сформировалось понимание того, как психологическое и финансовое состояние человека связано с риском развития ожирения.