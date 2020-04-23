Карантин на Харьковщине - безработных становится больше

23 апреля 2020 г. 12:10
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С начала введения в Украине карантина из-за коронавируса в службу занятости Харьковской области обратились 10,7 тыс. человек. Об этом сообщили в службе занятости. Статус безработного получили 8,4 тыс. человек, что на 2,8 тыс.чел. (на 50%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно в службу занятости в поисках работы обращаются более 500 незанятых граждан, из них 40% - харьковчане.

Как подчеркнули в службе занятости, уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 21 апреля текущего года составил 1,59%. Преимущественно безработными становятся люди 45 лет и старше.

В период карантина уменьшилось количество работодателей, которые предлагают вакансии. Сейчас в базе данных службы занятости - 4,5 тыс. актуальных вакансий. С 13 марта по 21 апреля при содействии службы занятости работу получили 6,3 тыс. чел. Больше всего трудоустроено на сельхозпредприятиях.

 

 

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