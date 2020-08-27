Карантин на Харьковщине: чиновники не исключают возвращения к дистанционному обучению

В Харьковской области возвращение к дистанционному образованию в учебных заведениях не исключают.

Об этом рассказал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Евгений Грицков на брифинге сегодня, 27 августа, пишет «Суспільне».

По его словам, такой вариант обучения возможен при неблагоприятной эпидситуации в регионе. Обучение в учебных заведениях Харьковщины восстановят 1 сентября с определенными ограничениями, дезинфекцией и новому расписанию.

Сейчас в области проверяют готовность учебных заведений к новому учебному году 2020-2021.

"Все пойдут в школу 1 сентября. Начнут работать дошкольные учебные заведения, учреждения общего среднего образования.

Профессионально-технические колледжи и высшие учебные заведения непосредственно будут начинать свою работу примерно с 15 сентября. Сроки для вступления в профтехколледжи могут будут продлены до 15 ноября", - отметил Грицков.

Также, по его словам, учебные заведения разработали графики посещения, по которым хотят избежать скоплений учеников у школ, в коридорах и столовых.

"Всех предупреждаем: может быть разная ситуация. Если будет ухудшена ситуация эпидемиологическая в области, мы будем вынуждены перейти на дистанционную форму обучения, мы к ней также готовимся", - добавил Грицков.