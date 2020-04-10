Карантин на Харьковщине. Количество больных выросло до 6, патрулирование улиц усиливается

Украина - почти месяц на карантине, однако харьковчане и жители других регионов до сих пор привыкают к существующим ограничениям. И не всегда придерживаются основных правил. Жалуются на потерю дохода и значительные расходы во время пребывания дома, а также на проблемы с транспортом. Добраться из Харькова в другие населенные пункты очень проблематично, ведь с 19 марта пригородные перевозки приостановлены.

Лариса Говина, корреспондент:

Ще місяць тому таку картину було важко уявити: на автостанції біля Кінного ринку ані черг на платформах, ані пасажирського тарснпорту. Хоча після початку дачного сезону, зазвичай, купа бажаючих поїхати за місто.

Сергей, житель пгт Васищево:

Наскільки не зручно? Абсолютно незручно. Как домой уехать, добратися? Пойду на Гагарина, остановлю попутку и поеду домой.

Между тем, на Харьковщине за сутки снова увеличилось количество больных COVID-19. Еще один случай заболевания зафиксировали у жительницы Харькова. За рубежом она ни была. Женщина была госпитализирована, сейчас уже переведена из реанимации в обычную палату. Она не является медицинским работником. Об этом сообщили в областной администрации. Круг контактных лиц установлен, отметили чиновники, это 4 члена семьи, которые находятся на самоизоляции.

В-целом, в области подтверждено 6 случаев заболевания. Еще 26 подозрений на коронавирус проверяется. 14 подозрений опровергнуто, сообщил глава ХОГА Алексей Кучер. И подчеркнул, что в выходные, 11 и 12 апреля, все органы правопорядка будут работать в усиленном режиме.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Щодня закликаю вас лишатися вдома, це дійсно важливо. Але не менш важливо підтримати тих, хто залишитися вдома не може: лікарі, поліцейські, військові, працівники транспорту, об'єктів критичної інфраструктури, працівники магазинів та аптек.

Патрулирование Нацполиции и Нацгвардии будет максимально активным, отметил Кучер. Однако подчеркнул: важно, чтобы жители города и области оставались в эти дни дома не из-за угрозы штрафов, а понимая важность борьбы с пандемией по всему миру, и в Украине, в частности.

В управлении патрульной полиции рассказали, что особое внимание будет уделяться местам массового скопления людей. И за большого количества сообщений в социальных сетях относительно людей, которые выдают себя за стражей порядка во время карантина, предупреждают: полицейский обязательно имеет при себе служебное удостоверение и специальный жетон, а также должен по требованию назвать свою должность и фамилию.

Дмитрий Гайдук, пресс-офицер УПП в Харьковской области:

Перш за все, це визначений законодавством однострій поліцейського, це форменний одяг, це нашивки, погони, шеврони і тому подібне. Постійно заступають піші наряди. Це від 100 до 150 чоловік. Вони відпрацьовують зупинки громадського транспорту, місця можливого скупчення людей.

С начала карантина в Украине полицейские Харьковщины составили 267 протоколов о нарушениях правил его соблюдения. В частности, накануне - в отношении двух жителей Балаклейского района, недавно вернулись из-за границы и подписали согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий. Однако, игнорируя все требования, находились в общественных местах.