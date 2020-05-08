Карантин на Харьковщине: количество умерших от COVID-19 выросло

610 защитных костюмов, 21 тысяча респираторов и масок, а также другие средства защиты медиков. В областную инфекционную больницу поступил очередной медицинский груз. Бригады, работающие с больными СOVID-19 ежедневно нуждаются в десятках респираторов и защитных костюмов, говорит главный врач Павел Нартов. Необходимых средств, по его словам, хватит больше, чем на месяц. Сейчас в медучреждении лечатся больше 100 инфицированных коронавируса, есть тяжелые.

Павел Нартов, главный врач Харьковской областной инфекционной больницы:

Також хотів би сказати, що до нас в реанімаційне відділення надійшов ще один апарат штучної вентиляції легенів, який надіємся, допоможе врятувати ще одне життя. В реанімаційному відділенні знаходилося зранку 7 хворих. З тяжким перебігом коронавірусної інфекції.

Средства индивидуальной защиты будут распределены не только по опорным больницам, но и другим учреждениям.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Були передані щітки захисні, більше 2 тисяч, а також бахіли, у кількості 700 штук. Найближчим часом цей вантаж буде переданий лікарям екстернної медичної допомоги, в декілька опорних лікарень, а також в наш лабораторний центр.

По данным Минздрава, в области заболело уже 478 человек. Масштабные официальные мероприятия, которые обычно происходят 8 и 9 мая, в этом году отменены. Харьковчане говорят, количество больных растет, еще и на улице холодно, поэтому в ближайшие дни планируют оставаться дома.

Светлана, харьковчанка:

Нет, дома буду, я законопослушный товарищ, надо дома сидеть. Буду дома сидеть.

Людмила, харьковчанка:

По такой погоде будем сидеть дома. Придерживаемся всего. Маски носим. Перчатки, по возможности.

Николай Борисович, харьковчанин:

Как проводим, дома, никуда не ходим, сидим дома и после 11-го будем находиться дома. Много заразных болезней, в организме, надо как-то.

Ослабить карантин киевские чиновники обещают уже на следующей неделе, после выходных. Больше всего, отмечают горожане, ждут открытия магазинов и метрополитена. Правда, в Кабмине подчеркнули - этого в ближайшее время ожидать не стоит.

Наталья, харьковчанка:

Ну, я внука не вижу уже 3-й месяц, через метро, вычитала в интернете, мне понравилось - откроют музеи и библиотеки, ну прямо хоть разорвись.

Галина, харьковчанка:

Транспорт, самое главное транспорт. Уже не мне, детям, людям, посмотрите что же делается.



Марина, харьковчанка:

Больше всего не хватает рынков и вещевых магазинов, и конечно, вещевых магазинов, потому что переобуться не во что. Нечего купить, ни обуви, ни вещей. Этого не хватает, и транспорта, конечно, для такого большого города. Метро в первую очередь должно работать хоть как-то.

Между тем, число жертв COVID-19 в регионе увеличилось, не смогли преодолеть болезнь уже 11 человек. За прошедшие сутки умерла пожилая женщина. Харьковчанке был 81 год, она имела сопутствующие заболевания, в частности, сахарный диабет. За последние сутки диагноз подтвердился также еще у 13 медиков.