Карантин на Пасху: полиция возбудила 5 уголовных дел по УПЦ МП

Полиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов в отношении действий представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на Пасху, в частности за нарушение карантина. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook.

«Пасха. Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов - все РПЦ в Украине», - отметил Шкиряк.

Нацполиция 19 апреля начала уголовные производства за нарушения карантина в Святогорской Свято-Успенской и в Почаевской Свято-Успенской лаврах. По обоим фактам - по статье 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в этом году украинцев призвали остаться дома на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса. По данным полиции, украинцы поняли опасность эпидемии коронавируса и праздновали Пасху преимущественно дома. В частности, только 130 тысяч верующих посетили богослужения в этом году, по сравнению с 7,5 миллиона в прошлом году.