Карантин по-харьковски: кафе, бары и рестораны продолжают работать (видео)

17 марта 2020 г. 11:30
Источник: УНИАН
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На прошлой неделе на карантин уже отправили кино, театры и цирк, а вот школы и детсады чиновники закрыли на день позже, чем было указано распоряжением Кабмина.

По распоряжению городских властей, с сегодняшнего дня закрывают крупнейший в Украине рынок "Барабашово" в Харькове. Также на ближайшие три недели должны закрыть ночные клубы и секонд-хенды. А вот кафе, бары и рестораны в Харькове будут работать и в дальнейшем. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Впрочем, городские чиновники оставили за собой право в любой момент изменить свое решение.

Как сообщалось, 16 марта правительство приняло решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре в течение с 17 марта до 3 апреля.

Сегодня стало известно, что харьковский метрополитен закрывается до 3 апреля из-за вспышки коронавируса в Украине.

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