Карантин продлен до 31 августа. Стабилизировалась ли эпидемическая ситуация на Харьковщине?

Кабмин продлил карантин до конца лета. Впрочем, отныне по-другому будет вестись учет коронавирусных пациентов: считать будут не по числу больных, а по динамике заболеваемости - как это делается в Европе.

Пока же в мире пандемия коронавируса охватила уже более 15 миллионов человек, в Украине количество заболевших уже приближается к 62 тысячам. Зато на Харьковщине ситуация сейчас несколько стабилизировалась - больных на Covid-19 в регионе 3203 человека, в это число вошли двое знакомых Людмилы.

К счастью, говорит у них было легкое протекание болезни, лечились дома и по словам, женщины, исключительно за свой счет - денег на лекарства потратили где-то до 10 000 гривен.

Людмила

Подхватила коронавирус, заболела позвонила врачу семейному - она просто бросила трубку и не захотела разговаривать, хорошо у неё был другой, какой-то знакомый врач. Я очень возмущена тем, что не носят маски я всех обхожу десятой дорогой.

У Александра тоже есть знакомый который переболел коронавирусом. Он живет в Купянске и там рассказывает, врачи просто не знали, как обращаться с таким недугом, были обеспокоены за свою собственную безопасность, поэтому даже пол в палате больные мыли самостоятельно.

Услышав все эти истории Александр - стал очень ответственно относится к соблюдению масочного режима, говорит в магазинах люди действительно надевают маски, ведь там за этим следит охрана.

Александр

А ось у громадському транспорті нажаль - ні, і дуже прикро що водії вони відносяться так байдуже. От в мене приклад був такий, що я підійшов до водія кажу – «Ви по гучномовцю будь-ласка попередьте, що треба одягти маски» - він по гучномовцю каже - "Шановні пасажири тут до мене один підійшов, каже щоб ви маски надягли", тобто так сказав, як знаєте -жарт.

В полиции же постоянно проводят рейды в развлекательных заведениях города, там кроме проверки соблюдения карантина полицейские общаются с посетителями и проводят разъяснительную работу, чтобы те носили маски во всех общественных местах - в частности это заведения торговли и общественный транспорт.

Валерий Сокуренко, нач. Главного управления Нацполиции в Харьковской области

Починаючи з червня місяця, ми змінили дещо тактику і ми почали протоколи складати не на громадян, які порушують скажімо так вимоги, санітарні вимоги, вимоги законодавчі. Вимоги кабінету Міністрів, а почали складати протоколи і таких у нас складено вже понад ну я думаю за останній час вже майже дві сотні протоколів на керівників підприємств на власників закладів. Але бачимо що не все в нас виходить.

Полицейские выписывают протоколы на учреждения, которые вопреки решение горсовета об усилении карантина - работают после 23 часов.