Карантин в Бельгии будет продолжаться, пока не будет вакцины, - премьер-министр

Карантин в Бельгии будет действовать до создания вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо, сообщает Euractiv.

"Пока не будет вакцины, нам придется бороться с инфекцией гораздо строже, чем летом. Если мы хотим увидеть эффект, мы должны четко дать понять, что это будет длительная работа", - заявил он.

Хотя в какой-то момент показатели заражаемости упадут, "самой главной задачей является то, что люди должны соблюдать меры в течение длительного периода времени, чтобы обеспечить нормализацию ситуации в больницах - это займет месяцы", - заявил премьер-министр Бельгии.

Темпы роста новых инфекций COVID-19 в Бельгии замедлились после введения жесткого карантина, но пока рано говорить о том, что вторая волна пандемии достигла пика, заявили в правительстве Бельгии.

4 ноября впервые за два месяца показатели инфицирования незначительно упали. В период с 25 по 31 октября в сутки было обнаружено в среднем 14 235 новых случаев заболевания, что является снижением на 4% по сравнению с неделей ранее.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Бельгии с начала пандемии составляет 468 213. За последние сутки выявлено 14 903 новых больных «ковидом», 205 заболевших скончались.

Сейчас Бельгия занимает 18-ю позицию в мире по количеству инфицированных «ковидом». На 19-й - Польша с 466 679 случаев с начала пандемии (+27 143 за последние сутки), на 20-й - Украина с 430 467 случаев инфицирования.