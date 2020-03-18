Карантин в Харькове: на Салтовке люди гуляют, осваивают турники во дворах и закаляются

В первый день закрытия метро и ограничения работы наземного транспорта многие харьковчане снизили свою социальную активность, но некоторые, несмотря на объявленный карантин, по-прежнему продолжают заниматься своими повседневными делами.

В спальных районах города своя атмосфера: парикмахерские, спортзалы закрыты, но люди перешли на уличные турники, а самые закаленные даже начали купальный сезон, выйдя к харьковским источникам и принимая водные процедуры.

Достаточно много харьковчан вышли на улицу, хотя стоит отметить, что так массово люди днём не гуляют даже в теплые выходные.

В масках - практически никого, только те, кто массово закупается в магазинах.

А в последних все также дефицит круп, соли и перебои с дешёвой туалетной бумагой, также массово люди покупают мясо.

По словам продавцов, закупки мяса увеличились в день в четыре-пять раз, и если раньше брали максимум до 2 кг продукта, то сейчас нередки предзаказы по 10-15 кг мяса.

Некоторые харьковские цеховики – те, кто занимался текстилем и другой швейной продукцией и даже вышивкой, сейчас массово срочно перепрофилировались, нашли ткани и шьют маски – по их словам, чтобы людям помочь и себя не обанкротить.

Что касается транспорта в обеденное время, то в спальных районах, например, на Салтовке, очередей и ажиотажа нет.

Полиции, которая должна считать людей, тоже не наблюдается.

Ни на пассажирах, ни на водителях автомобилей масок нет, работники коммунального транспорта просто опускают их, а таксисты, которые выехали к остановкам, откровенно простаивают.

Стоит отметить, что количество пассажиров в маршрутках и троллейбусах превышает 10 пассажиров, но не намного.