Карантин в Харькове: закрывают "Барабашово" и ночные клубы

В Харькове закрывают ТЦ "Барабашово", а также детские развивающие комнаты, ночные клубы, площадки секонд-хэнда. Центры предоставления админуслуг переходят на работу по предварительной записи. Запрещаются посещения пациентов, которые лежат в стационарах, дневной стационар упраздняется. Соответствующее решение было принято сегодня, 16 марта, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в горсовете.

Рестораны, кафе и непродовольственные магазины пока не закрывают. Транспорт продолжит работу в обычном режиме.