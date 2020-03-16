Карантин в Харькове: закрывают "Барабашово" и ночные клубы

16 марта 2020 г. 16:53

В Харькове закрывают ТЦ "Барабашово", а также детские развивающие комнаты, ночные клубы, площадки секонд-хэнда. Центры предоставления админуслуг переходят на работу по предварительной записи. Запрещаются посещения пациентов, которые лежат в стационарах, дневной стационар упраздняется. Соответствующее решение было принято сегодня, 16 марта, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в горсовете.

Рестораны, кафе и непродовольственные магазины пока не закрывают. Транспорт продолжит работу в обычном режиме.

 

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