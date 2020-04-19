Карантин в Харьковской области из-за коронавируса: заболевших уже 67

Количество инфицированных COVID-19 на Харьковщине снова выросло. В области лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания. Госпитализированы 39 человек, 25 - находятся на самоизоляции. Один человек умер. Вместе с тем, двое - выздоровели.

О необходимости соблюдать правила строгого карантина жителей Харьковщины ежедневно предупреждают медики, правоохранители и представители местных властей. В парках и скверах города работают громкоговорители, которые распространяют информацию о борьбе с вирусом. Обращают внимание на ограничения и помощь пожилым людям.

Просимо вас подбати про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним. Аби їм не довелося виходити на вулицю.

Во время карантина харьковский сад Шевченко трудно узнать. Людей совсем мало. Представители муниципальной охраны и полицейские предупреждают всех об обязательном масочный режим и ограничение прогулок в общественных местах. Харьковчане говорят - стараются не выходить из дома, однако полностью отказаться от свежего воздуха не готовы. Особенно когда в семье есть дети.

Сурен:

Дома оставаться, по-разному, все зависит от настроения ребенка. Полностью зависим от ребенка, когда хорошая погода - выходим во двор, выходим пройтись по улице. людей немного, в маске, перчатки, никто не запрещал. Самосохранение - это самое главное.

Харьковчанка Наталья Красовская на прогулку выходит дважды в день. Вместе с четвероногим подружкой по кличке Клеопатра. Врач-терапевт по специальности, Наталья настаивает на соблюдении карантина и основных правил гигиены.

Наталья Красовская:

Утром и вечером, я сама медик, поэтому сижу дома, раз надо. Значит надо. Конечно же, нужно беречься. Врачей, я бывший преподаватель в мединституте, нужно слушать. И советы нужно давать адекватные.

В управлении патрульной полиции подчеркивают, что в усиленном режиме сейчас работают постоянно, с самого начала всеукраинского карантина. Правда, на пасхальные праздники пеших патрулей стало больше. Ежедневно проводят разъяснительную работу чтобы предупреждать правонарушения.

Дмитрий Гайдук, пресс-офицер УПП в Харьковской области:

На великодні свята також залучаються додтакові сили. Зокрема, це піші наряди. Сьогодны заступило 140 осіб особового складу патрульної поліції на піше відпрацювання парків, скверів, зелених зон для недопущення, перш за все. Попередження правопорушень, які пов'язані як із карантинними заходами, так і з порушенням громадського порядку.

В основном люди реагируют на разъяснения правоохранителей адекватно, рассказывает пресс-офицер управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Однако есть и те, кто правила игнорируют и проявляют агрессию. В Главном управлении Нацполиции сообщили, что за последний месяц составлено более 400 административных протоколов о нарушении карантина. Они, в частности, касались работы заведений питания, перевозок пассажиров в общественном транспорте и нарушения правил самоизоляции. В том числе, штрафы грозят людям, которые отказались от обсервации после возвращения из-за границы.