Карантин в Польше и США: как за границей живут во время пандемии

Пренебрежение масочным режимом, забитые маршрутки в часы пик и патрулирование полиции за соблюдением требований карантина - это будни пандемии в Украине. Украинцы не довольны действиями власти, только в Харькове из-за карантина выходного дня состоялось уже несколько массовых акций протеста. Горожане жалуются, что из-за карантина сильно страдает малый и средний бизнес, и не верят, что от действий власти будет результат.

Анатолий, харьковчанин

Ну, карантин выходного дня ничего не решает. Это если у нас микробы, эти инфекции «ковида», возьмут выходной и будут работать только два дня — субботу, воскресенье, тогда это да. А то, что ограничили сейчас работу, толку никакого.

Людмила, харьковчанка

У нас методы. Ну что это за эффективные методы? Я вот, например, без маски. В маске я не могу ходить, - Ви в маске. - Отак и все - или маска на подбородке. Разве это методы?

Борис, харьковчанин

Ну, люди все равно ходять, контактують один з одним, з іншими. Ну от, наприклад, в транспорті зараз їхав, люди не всі дотримуються масочного режиму . В Харкове дуже багато міліционерів. Можно по одному міліціонеру пустити в кожен автобус, в кожну маршрутку , щоб вони контролювали.

Нехватка коек в медучреждениях, лечение за свой счет и задержание открытия дополнительных больниц для пациентов с коронавирусом из-за нехватки специалистов. Это и еще целый ряд проблем, с которыми столкнулся Харьков за последние 8 месяцев.

И уже сегодня количество больных в городе превышает 50 тысяч. А в целом по Украине - более полмиллиона.

Вакцину украинцам обещают не раньше, чем летом следующего года. По крайней мере, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что параллельно с десяток мировых фармкомпаний уже завершают создание вакцины, и Украина закупит более миллиона доз.

Соседняя Польша сейчас находится в «красной» зоне карантина. Жесткий карантин в стране ввели, когда за сутки количество заболевших достигло 25 000. После этого правительство рассматривало и введение полного локдауна, впрочем, показатели снизились, и Польша пока от такого мероприятия воздержалась.

Любовь Сергиенко, которая живет в Варшаве, рассказывает, что людям там тоже сложно дается соблюдение ограничений количества людей в транспорте в часы пик. Правда, масочным режимом не пренебрегают.

Любовь Сергиенко, эмигрантка из Украины

Постійно відбувається дезінфекція робочих місць, наприклад, навіть тих же дверних ручок, все дезінфікується. На даний момент у нас закриті магазини у торгових центрах і взагалі скрізь. У нас працюють лише продуктові магазини і магазини, де ми можемо купити товари першої необхідності, якийсь там порошок, дезодорант і так далі. Ресторани, кавярні – все у нас закрито, клуби у нас закриті.

Также в Польше ввели отдельное время для пожилых людей в супермаркетах. С 10 утра до 12 в магазин смогут зайти, чтобы скупиться исключительно те, кому исполнилось 60 лет

- То есть посмотрите, сейчас 12 часов дня и на улице можно увидеть только несколько человек и то, видите, все в масках ходят.

А это Сан-Франциско. В США сегодня более одиннадцати с половиной миллионов больных коронавирусом. Почти четверть миллиона человек умерли. Сейчас в части страны снова вводится жесткий карантин - закрывают школы, детсады и приостанавливают работу ресторанов, баров и спортзалов на четыре недели. Власти призывают отказаться от путешествий по стране и торжеств.

Кристина Загребельная, эмигрантка из Украины

95% людей в Сан-Франциско будуть ходити в масках. Навіть якщо вони бігають, займаються спортом або катаються на велосипедах. Люди виконують ці правила, незважаючи на те, що у нас по вулиці не їздять копи і не штрафують тих людей, які ходять без маски. Є прохання у багатьох ресторанах, що до того часу, як вам принесуть замовлення, будь ласка, сидіть в масці.

В США вскоре обещают появление экспресс-тестов, которыми человек сможет проверить себя на наличие заболевания. Достаточно взять мазок из носовой полости и поместить ватную палочку в специальное устройство с реактивами. Через полчаса индикатор покажет результат. Но больше всего здесь, как и во всем мире ждут вакцину.