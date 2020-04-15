Карантин в селе Высокополье на Харьковщине: умершая от COVID-19 продавала свечи в церкви

В селе Высокополье Валковского района, где умерла пожилая женщина с коронавирусом, усилили карантинные ограничения, сообщили в областной администрации. Все - из-за возможного распространения COVID-19. На месте работает специальная комиссия, отбираются образцы для тестов у близких и знакомых умершей. Количество контактов может быть существенным, но полностью закрывать село на данный момент, подчеркивают в ХОГА, необходимости нет.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Ми знаємо, що ця бабуся, вона перебувала на вихідних у церкві, вона займалася продажем свічок, і тому кількість людей, з якими вона контактувала, може бути ймовірно дуже великою.

Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА:

На даний час не можна назвати, що селище перекрите. Введені додаткові заходи контролю. На в'їзді-виїзді стоять патрулі на сьогоднішній день, які проводять термометрію. Також посилені наряди поліції, попросили долучитися органи місцевого самоврядування, депутати, щоб максиимально ідентифікувати людей, які могли перебувати в контакті з цією людиною.

10 человек в Харьковской области находятся на обсервации. Она обязательна при пересечении границы. В среднем, пункт пропуска "Гоптовка" пересекают от 100 до 200 человек в день. Большинство выбирают самоизоляцию, и в этом случае им грозит штраф, говорит Алексей Кучер.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Вона не на власний розсуд людей, вона є обов'язковою для усіх людей, які переходять кордон. Або приїжджають. Ті, які відмовляються від обсервації, підлягають відповідальності, як мінімум це адміністративна відповідальність - від 17 до 34 тисяч гривень.

Согласно постановлению Кабмина, отметили в ХОГА, должностные лица должны были обеспечить и проверить места обсервации. Однако платить за пребывание там люди, приехавшие из-за границы, должны собственные деньги. Правда, есть бизнесмены, которые решили помочь с расчетами за проживание, отметили руководители области.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Це два санаторії. Місця перевірялися санітарним лікарем. Вони встановлювалися відповідно до вимог, які були визначені Віктором Ляшко. Ці заклади відповідають усім вимогам, які є на сьогоднішній день.

Тарас Пастух, заместитель главы ХОГА:

Харківська область готова прийняти сьогодні понад 1000 людей з урахуванням першої хвилі. Кількість таких закладів може бути збільшена. На даний час вирішені організаційні питання, щоб ці люди почували себе настільки комфортно, наскільки можна почувати себе в умовах закритого приміщення.

Места обсервации в Харьковской области, по словам чиновников, круглосуточно охраняются полицией.