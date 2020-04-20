Карантин в США: в Нью-Йорке теперь можно жениться по видеосвязи

В американском штате Нью-Йорк разрешили заключать официальные браки по видеосвязи. Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяющее служащим проводить церемонии посредством видеосвязи», - написал он.

Как сообщалось, в настоящее США «лидируют» по числу подтвержденных случаев заражения и летальных исходов: коронавирус там подтверждено у 738 923 человек, из них 39 015 умерло и 68 285 выздоровели.