Карантин в Украине: как школьники получат итоговые оценки

Учащимся 1-х-11-х классов Харькова будут выставлены оценки за семестр по итогам работы в период дистанционного обучения.

Об этом сегодня, 21 апреля, сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

По ее словам, с начала карантина во всех учреждениях образования города организована дистанционная форма обучения.

«Мы категорически не вмешиваемся в методы, которыми пользуются учителя в дистанционном процессе обучения, – это могут быть программы «Zoom», «Classroom», «Skype», а также просто предоставление домашних заданий в «Viber». Главное, чтобы ребенок получал знания, была связь с учащимися и их родителями», - отметила Ольга Деменко.

По ее словам, учителя будут выставлять оценки согласно тому, как выполняли домашние и контрольные задания дети дома.

«Скорее всего, в этом году обучение в школах возобновляться не будет. И по тем знаниям, которые сейчас получают школьники, учителя обязаны будут оценить детей и выставить соответствующие итоговые оценки. Заполнение классных журналов уже будет проводиться после отмены карантина», - сообщила директор департамента.

Также, по словам Ольги Деменко, в этом году в школах города скорее всего не будет проводиться праздник последнего звонка, а также не будут работать пришкольные лагеря. Прием документов в первые классы будет проводиться не в мае-июне, как обычно, а в июле-августе.

Напомним, согласно приказу Министерства образования, учащиеся 4-х и 9-х классов освобождены от сдачи государственной итоговой аттестации. При этом внешнее независимое оценивание для выпускников состоится обязательно. Дата проведения пробного и основного ВНО будет зависеть от срока окончания карантина.