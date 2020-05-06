Карантин в Украине: массовые мероприятия 8 и 9 мая отменены

В связи с карантином в Украине массовые мероприятия 8-9 мая не планируются. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, такое решение было принято из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом.

"Накануне Дня памяти 8 и 9 мая в связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия. Чтобы не подвергать риску наших граждан мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий", - отметил Шмыгаль.

Премьер также обратился к руководителям областных госадминистраций "лично или на уровне заместителей" обеспечить индивидуальное отмечание ветеранов Второй мировой войны, проживающих в их регионах.

"Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - еще раз подчеркнул Шмыгаль.