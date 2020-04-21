Карантин в Украине могут продлить до 12 мая, - главный санврач

21 апреля 2020 г. 10:00
Источник: РБК-Украина
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Карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

"Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", - заявил Ляшко.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции.

Ограничения должны были действовать до 3 апреля, но позже правительство продолжило их до 24 апреля.

По состоянию на утро 21 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человек. 

В Минздраве опасаются возможной вспышки заболевания на 5-10 день после Пасхи.

20 апреля советник президента Зеленского анонсировал антикризисные меры после прохождения пика COVID-19.

 

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