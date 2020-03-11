Карантин в Украине: подробности

11 марта 2020 г. 14:17
Источник: РБК-Украина
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Кабинет министров опубликовал решение о введении карантина в Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Принято решение выделить 100 млн грн. на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно, для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

"Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей", - говорится в сообщении.

Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Ранее сообщалось, что в Украине с 12 марта вводится карантин. Он будет длиться три недели.

 

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