Карантин в Украине: полиция составила 1415 админпротоколов о нарушениях

Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности в Украине.

Как сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины, с начала карантинных мероприятий полицейские составили 1415 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По данным полиции, больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области – там полицейские составили 221 админпротокол.

Также нарушения выявлены: в Киеве - 159, Донецкой области - 112, Харьковской - 103, Киевской - 93, Запорожской - 74, Черкасской - 70, Одесской - 66, Херсонской - 58, Черниговской - 52 и других областях.

В суд направлены 1358 административных протоколов.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесено 9 уголовных производств по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской - 3, по первой Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Сумской областях и городе Киеве.

Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины.