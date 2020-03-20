Карантин в Украине: полиция составила более 400 протоколов о нарушениях, открыты 6 уголовных дел

Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности в Украине.

По данным управления коммуникации Национальной полиции Украины, больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области. В частности, полицейские составили 75 админпротоколов.

Также нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (9), Харьковской (5) и Закарпатской (3) областях.

На нарушителей полицейские составили 405 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, по 18 админпротоколов составлено в Черновицкой и Черкасской областях. По семь - в Ровенской и Черниговской. Еще по 4 протокола - в Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской областях. В Тернопольской и Житомирской областях выявлены по 2 нарушения. В Хмельницкой составлен 1 протокол.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

В частности, в Харьковской области выявлены 3 факта и по одному - в Волынской, Сумской и Днепропетровской.

Сегодня к несению службы привлечены более 14 000 полицейских и 2100 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Полицейские несут службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, следственно-оперативных групп и тому подобное.