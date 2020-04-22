Карантин в Украине продлен до 11 мая

Кабинет министров Украины продлил карантинные меры в Украине до 11 мая.

На заседании в среду, 22 апреля, внесены изменения в ранее принятые акты правительства, которыми действие ранее введенных карантинные меры продлено с 24 апреля до 11 мая текущего года.

Продление карантина министры поддержали единогласно.

По словам премьер-министра, есть два условия начала выхода страны из карантина: первое - в течение 10 дней прирост новых больных не должен меняться и колебаться в районе 5%, второе - больницы для COVID-19 должны быть заполнены пациентами менее чем на 50%. В случае, если эти условия будут выполнены до 11 мая, то с этого момента можно будет говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами и части объектов бытовых услуг.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля, в Украине зафиксировали 6 592 случая заболевания COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели.