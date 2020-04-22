Карантин в Украине продлен до 11 мая

22 апреля 2020 г. 13:51
Источник: ZN.UA
14 просмотров

Кабинет министров Украины продлил карантинные меры в Украине до 11 мая. 

На заседании в среду, 22 апреля, внесены изменения в ранее принятые акты правительства, которыми действие ранее введенных карантинные меры продлено с 24 апреля до 11 мая текущего года.

Продление карантина министры поддержали единогласно.

По словам премьер-министра, есть два условия начала выхода страны из карантина: первое - в течение 10 дней прирост новых больных не должен меняться и колебаться в районе 5%, второе - больницы для COVID-19 должны быть заполнены пациентами менее чем на 50%. В случае, если эти условия будут выполнены до 11 мая, то с этого момента можно будет говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами и части объектов бытовых услуг.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля, в Украине зафиксировали 6 592 случая заболевания COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53