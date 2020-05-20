Карантин в Украине продлили еще на месяц

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение продлить карантин в Украине до 22 июня. Впрочем, некоторые ограничения ослабили. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Постановление о продлении карантина будет опубликовано завтра, как заявил Шмыгаль. Ее нужно доработать.

"Проектом предлагается установить с 22 мая 2020 по 22 июня на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили", - заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее заявлял, что карантин будет продлен до 22 июня. Он сравнил эпидситуацию в Украине и Польше, отметив схожесть сценариев распространения вируса. Также он допустил, что карантин может быть отменен преждевременно в случае стремительного снижения заболеваний.

Кроме того, в рамках ослабления карантина Министерство здравоохранения подготовило рекомендации по восстановлению работы общественного транспорта. Впрочем, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация в восьми регионах не позволяет запустить транспорт. Он также пояснил, что в этих областях на сегодня делается очень мало тестов на коронавирус.