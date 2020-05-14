Карантин в Украине: в Минздраве назвали критерии для его ослабления (видео)

Кабинет министров утвердит четыре этапа выхода Украины из карантина, для каждого из них разработаны определенные критерии.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, среди критериев, которым должен соответствовать каждый этап выхода из карантина, в частности, количество новых случаев заболевания за последние семь дней на 100 тысяч населения.

Также загрузка коек пациентами с коронавирусом не должна превышать 50%.

Кроме того, критерием будет количество тестов на коронавирус: ПЦР-тестирование и ИФА-тесты за последние семь дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15, а количество новых случаев за последние семь дней по отношению к предыдущим семи дням — на уровне 0,9−1.

«Все эти этапы будут вводиться по формуле так называемого адаптивного карантина. Мы понимаем, что эти показатели по областям разные. В зависимости от области будем принимать критерии смягчения карантина на национальном уровне, а уже непосредственно смягчение будет проходить, в том числе, на уровне конкретной области», — отметил Степанов.

Ранее Степанов рассказал, что предусматривает второй этап смягчения карантина в Украине, предварительно запланированный на 22 мая.

Первый этап смягчения карантина в Украине начался 11 мая. Следующие этапы смягчения карантина запланированы на 22 мая, 1 и 11 июня.

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 422 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровело рекордное количество пациентов — 427. Впервые суточное количество выздоровевших превысило число новых случаев инфицирования. Всего за все время пандемии заболело 16 874 человека, из них 4143 выздоровели, летальных исходов — 456.