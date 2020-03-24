Карантин в Украине: в МОН рассказали, что будет с ВНО-2020

24 марта 2020 г. 12:40
Источник: УНИАН
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В Министерстве образования и науки уверяют, что нынешнее Внешнее независимое оценивание обязательно произойдет и его никто не отменяет. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный на своей странице в Facebook.

По его словам, Минобразования и Украинский центр оценивания качества образования отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания по разным вариантам развертывания событий.

Уже на этой неделе, отметил Стадный, министерство сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.

"П.С. Поэтому, да, выпускницы и выпускники, нужно готовиться к ВНО. А еще не забывайте про школьную программу. Скажу о родном мне предмете. Именно те разделы программы о послевоенной истории Украины и мира сейчас сверхважные для того, чтобы вы понимали вызовы, через которые проходит сейчас человечество", – добавил заместитель главы Минобразования.

С 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включительно с частными, закрыли на три недели – до 3 апреля.
 

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