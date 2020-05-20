Карантин в Украине: возобновлять межобластное сообщение пока не планируют

20 мая 2020 г. 12:04
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Правительство планирует возобновить работу городского и пригородного транспорта, межобластное сообщение пока не будет запускаться. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

"Сегодня на заседании правительства будет рассматриваться вопрос - с 22 числа заработает транспорт, транспорт городской и пригородный. Между областями пока мы не можем обеспечить", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас только у 6 областей статистика показывает снижение заболеваемости.

Напомним, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, была приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

 

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