"Карантин выходного дня" введут на несколько недель - Зеленский

09 ноября 2020 г. 16:01
Источник: РБК-Украина
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Карантин выходного дня в Украине продлится несколько недель. Ужесточенные меры помогут избежать локдауна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что эта мера также позволит избежать большого увеличения количества заболевших COVID-19 и даст время на подготовку кроватей в больницах.

"Увеличение количества кроватей, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий эпидемиологической ситуации в холодный период года будет далеко не худшим", - сказал президент.

Напомним, Кабинет министров намерен в ближайшее время ввести карантин выходного дня в Украине. Он предполагает более жесткие ограничения по субботам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что карантин выходного дня будет работать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В эти дни будет запрещен прием посетителей в ресторанах, ТРЦ, работа учреждений культуры и так далее.

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