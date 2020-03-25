"Карантинная" тысяча. Кто сможет рассчитывать на добавку к пенсии в Харьковской области?

Украинским пенсионерам, которые ежемесячно получают меньше 5 тысяч гривен, в апреле добавят к выплатам тысячу. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Все из-за карантина. Чтобы пожилые люди, которые больше всего рискують заразиться коронавирусом, имели дополнительный доход, и могли спокойно пересидеть дома, отметили чиновники. Помощь будет единоразовой, получат ее больше 10 миллионов человек.

Харьковчане говорят - существенно эта тысяча им не поможет, ведь цены в последнее время резко поползли вверх. Но все равно радуются дополнительным деньгам. Потратить их планируют или на продукты первой необходимости, или на медицинские средства защиты, а также лекарства. Это если ситуация в Украине с распространением болезни ухудшится.

Светлана, пенсионерка:

Намного эта тысяча не поможет. Расходы - мы сейчас стараемся, люди пожилого возраста, не выходить на улицу, конечно. Ну, то, что есть в холодильниках - сейчас достаем и пользуемся. А дальше - посмотрим, как будет. Цены ужасные, была в аптеке 911, маска стоит 165 гривен. В супермаркете АТБ морковка была немытая - 3 гривны, сейчас она 7.

Евгений, пенсионер:

Пока не почувствовал так особо, запасы были какие-то продуктов, говорят, подорожало, я подрабатываю, поэтому мне еще более-менее. Если, конечно, не коснется, не дай Бог.

Дополнительные деньги в апреле получат не только пенсионеры, рассказывают чиновники, но и те, кому предоставляется социальная помощь вместо пенсии. Выплаты будут происходить, как обычно: через банковскую карту или почтой.

Юрий Шпарага, дир. Деп. социальной защиты населения ХОГА:

В Харківській області таких громадян 673 142 особи. Це ті громадяни, які отримують від 800 до 5 тисяч гривень. Також одноразову виплату отримають громадяни, які не отримують пенсію. Але отримують соціальні доходи. Таких у нас 30 тисяч. Це інваліди дитинства, будь-які громадяни, які отримують соціальну допомогу замість пенсії.

Районные управления социальной защиты в Харьковской области на данный момент работают в спецрежиме. Приемы граждан не проводятся, жителей области консультируют дистанционно. В случае крайней необходимости назначают определенное время, чтобы человек мог прийти к соцработнику, не сидя при этом в очереди.

Субсидию, всем, кто уже ее получает, перечислят в автоматическом режиме, как и в прошлом году. Вместе с тем, в Мнсоцполитики пообещали усилить соцзащиту людей, которые в период карантина останутся без работы. И упростить для них порядок предоставления субсидии на следующий период. Если возникнет задолженность по оплате за коммуналку, никаких штрафных санкций начислять не будут, отметили в профильном министерстве.